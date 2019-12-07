В Пензе губернатор наградил волонтеров
Вечерняя новогодняя Пенза
Отзыв на книгу Леонида Каганова «Лена Сквоттер и парагон возмездия»
Рецензия на фильм «Давай разведемся» (16+)
Наши новости
Пензенцы могут взглянуть в картинной галерее в «Зеркало жизни»
Для пензенских школьников-инвалидов провели профориентационные игры
В Пензе обсудили программу форума «Инженеры будущего»
На фестиваль «Пенза — сердце мастерства» приедет народный артист России
В Пензе на закрытии Года театра выступит актер из Москвы
В Пензе первая группа предпенсионеров окончила курсы повышения квалификации
Пензенские школьники написали итоговое сочинение по русскому языку
В Пензу на фестиваль народных промыслов приедут более 200 мастеров
Стал известен победитель конкурса методических идей молодых педагогов в Пензе
Пензенские одиннадцатиклассники пишут итоговое сочинение

Снегурочка и Лиса Алиса развозят пензенцам билеты на Епархиальную елку

7 декабря в 08:01 184 просмотра

Артисты Семейного православного театра начали развозить пригласительные билеты на Епархиальную елку пензенцам с детьми.

Чтобы получить бесплатный билет, нужно было оставить заявку до 1 декабря. В очередь записались 550 семей, 100 из них получит пригласительные на дому, остальные приедут за ними лично.

Первая поездка «артистической» доставки состоялась 4 декабря. Жителей Первомайского района навестили Снегурочка и Лиса Алиса. Отдавать билеты просто так они отказались — ребятам нужно было спеть песенку либо прочитать стишок или фрагмент из сказки. После этого им вручали конверт с заветным квитком и письмом от Дедушки Мороза.

«Письма Семейный православный театр будет доставлять до 28 декабря», — сообщили в пресс-службе Пензенской епархии.

Епархиальная елка состоится 12 января в Центре культуры и досуга. Возрастные ограничения — 0+.

Фотография: скриншот - https://xn----7sbbracknn1actjpi5e2ih.xn--p1ai/2019/12/05/%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%8b-%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%b9%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%be%d1%81%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%82%d0%b5%d0%b0/

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...