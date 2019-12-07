Снегурочка и Лиса Алиса развозят пензенцам билеты на Епархиальную елку

Чтобы получить бесплатный билет, нужно было оставить заявку до 1 декабря. В очередь записались 550 семей, 100 из них получит пригласительные на дому, остальные приедут за ними лично.

Первая поездка «артистической» доставки состоялась 4 декабря. Жителей Первомайского района навестили Снегурочка и Лиса Алиса. Отдавать билеты просто так они отказались — ребятам нужно было спеть песенку либо прочитать стишок или фрагмент из сказки. После этого им вручали конверт с заветным квитком и письмом от Дедушки Мороза.

«Письма Семейный православный театр будет доставлять до 28 декабря», — сообщили в пресс-службе Пензенской епархии.

Епархиальная елка состоится 12 января в Центре культуры и досуга. Возрастные ограничения — 0+.