В Пензе завершилась работа пятого агрономического форума

В Пензе 5 и 6 декабря в пятый раз прошел агрономический форум. На нескольких площадках государственного аграрного университета обсуждались актуальные темы в сфере сельского хозяйства и животноводства.

В первый день работы форума его посетили представители власти, главные агрономы хозяйств и районных администраций. С приветственным словом к участникам обратился губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

«В регионе, где сельское хозяйство является одной из основных точек роста, обязательно должна быть площадка для обмена опытом, проработки идей, обсуждения проблемных вопросов», — процитировали его слова в пресс-центре облправительства.

Министр сельского хозяйства Андрей Бурлаков сообщил собравшимся об итогах работы агропромышленного комплекса в 2019 году и планах по его развитию на следующий. Затем участники форума разошлись по интересующим их секциям, в первый день их было шесть.

На одной из них приглашенные эксперты осветили вопросы развития экспорта, рассказали о главных трендах и инструментах поддержки поставок продукции за границу. Пензенцы узнали о возможностях Центра поддержки экспорта, АО «Российский экспортный центр», «Школа экспорта РЭЦ».

Кроме того, участникам форума рассказали об эффективном земледелии, о современном подходе к производству молока, о новых методах лечения крупного рогатого скота и другом.

Во второй день работали три секции: по развитию овощеводства, животноводства и по органическому сельскому хозяйству. В том числе на них разобрали вопросы по биологизации земледелия, выращиванию молодняка, об особенностях кормления и по содержанию дойных коров. Своим опытом успешного ведения крестьянско-фермерского хозяйства с участниками форума поделились главы КФХ. Эксперты рассказали о различных технологиях выращивания овощей и других актуальных темах.

В частности, эксперт по кормам московской организации Анастасия Гайдар поделилась со слушателями одной из секций тем, как сохранить телят в первые недели жизни. По словам специалистов, экономить на молодняке нельзя.

«В некоторых хозяйствах смертность составляет 30−40%. Мы во многих хозяйствах видим, что производители экономят на них 10−15 рублей в день, по итогу мы получаем корову, которая не может доиться на максимум своих возможностей. На наш взгляд, нужно вкладывать в телят на начальном этапе деньги, чтобы потом получить продуктивное поголовье. Но, к сожалению, об этом вспоминают уже поздно. Крупные хозяйства давно к этому пришли», — отметила она.

Внимание участников форума вызвала тема об использовании сервисов космического мониторинга в сельском хозяйстве. Спикером выступил руководитель проекта ИКИ РАН Павел Денисов.

В 2019 году были использованы космические снимки по вводу земель в оборот. Об этом рассказала начальник управления мониторинга эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения и правового обеспечения министерства регионального минсельхоза Эллада Сухова.

«Мы будем рассматривать предложения, чтобы применять данные технологии у нас в регионе. Например, на снимках видно, были ли лес, вспашка, есть ли та площадь, которую заявили на получение субсидий. Для всех это полезно — агрономов, сельхозпредприятий, органов местного самоуправления», — сообщила она.

Также гости мероприятия смогли осмотреть выставку, где были представлены достижения пензенских ученых и современные разработки в области сельского хозяйства.

В Пензенской области реализуется национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», созданный по поручению президента России Владимира Путина. Благодаря этому в 2019 году в регионе появился Фонд поддержки предпринимательства. На его базе в конце ноября создан Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров. Здесь можно получить консультации, в том числе по вопросу создания и развития предпринимательской деятельности в сфере сельского хозяйства. Центр находится по адресу: город Пенза, ул. Герцена, 14.