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Пензенцам рассказали о «Добром шкафе Города Спутника» (видео)

6 декабря в 16:45 108 просмотров

Зрителей программы «Контроль качества» (12+) познакомили с участниками «Доброго шкафа Города Спутника».

Спутник — город добрых людей. В этом убеждены сотни жителей микрорайона, а теперь еще и ведущий программы «Контроль качества» Виталий Добров.

Он посетил «Добрый шкаф Города Спутника», пообщался с сотрудниками и гостями этого места. И даже принял участие в мастер-классе под руководством юной наставницы.

«Добрый шкаф Города Спутника», открытый при поддержке компании «Термодом», создан, чтобы семьи могли обменять детские вещи, которые уже малы, на необходимые сейчас.

Ведущий программы увлекательно, легко и с юмором познакомил зрителей с социальным проектом, его историей и правилами.


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