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Курс доллара продолжает снижаться

6 декабря в 17:16 76 просмотров

Центральный Банк России установил официальные курсы доллара и евро на 7 декабря.

По данным Банка России, курс доллара снизился с 63,8135 руб. до 63,7185 руб., курс евро вырос с 70,7245 руб. до 70,7594
руб.

Золото будет стоить 3 021,37 рублей за грамм, серебро — 34,56, платина — 1 837,59, палладий — 3 826,78.


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