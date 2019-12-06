Курс доллара продолжает снижаться

Центральный Банк России установил официальные курсы доллара и евро на 7 декабря.

По данным Банка России, курс доллара снизился с 63,8135 руб. до 63,7185 руб., курс евро вырос с 70,7245 руб. до 70,7594

руб.

Золото будет стоить 3 021,37 рублей за грамм, серебро — 34,56, платина — 1 837,59, палладий — 3 826,78.