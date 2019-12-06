На Ахунском переезде фура прижала легковушку

Пользователь опубликовал в Сети фотографию с места дорожно-транспортного происшествия на Ахунском переезде в Пензе.

Снимок очевидец сделал в 15:30 и разместил его в группе «Сова Пенза авто» социальной сети «ВКонтакте».

На фото видно, что автомобиль «Лада» прижал к краю дороги большегруз. В результате левый край легковушки со стороны водителя немного приподнялся. Серьезных повреждений на авто не наблюдается. Официальных данных о произошедшем нет.

Водителям следует помнить, что двигаться рядом с большегрузными машинами следует с осторожностью. У грузовиков есть так называемые «мертвые зоны», когда сидящему за рулем просто не видно легковой автомобиль.

Сотрудники ГИБДД напоминают автолюбителям, что во избежание ДТП нужно быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию.