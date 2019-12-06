Депутатам Гордумы предложили выделить 0 рублей на исполнение наказов

Депутаты Гордумы в ходе совместного заседания постоянных комиссий озвучили ряд предложений по поправкам в проект бюджета Пензы, связанных с изменением суммы, выделяемой на исполнение наказов избирателей.

Депутат Павел Куликов отметил, что для тех народных избранников, кто прошел по партийным спискам (в Гордуме таких — 10), средств не предусмотрено, тогда как на каждого из 25 одномандатников — по миллиону рублей.

«Предлагаю заложить по ноль миллионов рублей для всех депутатов, потому что важнее потратить эти деньги на дооснащение школ», — высказался он.

Людмила Коломыцева поддержала это предложение, отметив, что в бюджете Пензы не хватает денег на многие важные сферы.

«На создание контейнерных площадок предлагаю средства направить, в дальнейшем их передать в аренду УК. Чтобы муниципалитет в дальнейшем получил дополнительный доход от аренды. Также это поможет сэкономить 19 млн рублей на их содержание. А сэкономленные и полученные от аренды деньги мы уже направим на транспорт, благоустройство и так далее», — добавила депутат.

Также на рассмотрение была внесена поправка от Алексея Чикиримова. Он предложил объем средств на исполнение наказов избирателей, наоборот, увеличить с 25 до 105 млн рублей и направить всем депутатам.

Ни одну из трех предложенных поправок депутаты в итоге не поддержали.