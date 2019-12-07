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В ряде регионов страны отмечен рост цен на гречку

7 декабря в 05:25 142 просмотра

В стране по итогам ноября отмечается рост цен на гречку на 11% по сравнению с октябрем. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

В частности, в 29 субъектах РФ цены на эту крупу увеличились на 15% и более. Заметнее всего — в Еврейской автономной области и Республике Тыва — на 28,8% и 27,2% соответственно, сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Стоит отметить, что ФАС России проводит анализ повышения цен на гречку, на которое ранее сообщал Союз мукомольных и крупяных предприятий. Проверки, в частности, идут в Татарстане, Омской, Ленинградской, Калининградской и Томской областях. От граждан и розничных сетей жалоб не поступало, пишет «Финмаркет».

По данным мониторинга цен на продукты, который ежемесячно проводит ИА «Пенза-Пресс», в Пензенской области по итогам ноября, наоборот, произошло снижение цен на гречневую крупу на 5,6%.


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