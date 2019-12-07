Бизнесмены могут озвучить свои идеи для нацпроекта до конца года

Минэконом развития России продлило сбор предложений в национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», созданный по поручению Владимира Путина.

В пресс-центре облправительства напомнили, что нацпроект рассчитан до 2024 года, он направлен на всестороннее улучшение предпринимательского климата в стране.

Со стороны предпринимателей возник большой интерес, поэтому сбор предложений от них продлили до 31 декабря. Бизнесмены могут оставить свои идеи на портале «Мой бизнес», это сделали на сегодняшний день уже более тысячи человек.

Их предложения касаются совершенствования финансовых мер поддержки, госзакупок, экспортной деятельности, налоговой нагрузки, сельского хозяйства, поддержки пенсионеров и многодетных семей, онлайн-сервисов для бизнеса и другого. Обсуждение инициатив пройдет в январе 2020 года, лучшие войдут в нацпроект.