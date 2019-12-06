Почему местная власть не должна игнорировать социальные сети

Больше года администрация Кузнецкого района Пензенской области официально представлена в популярных социальных сетях: «ВКонтакте», «Одноклассники», «Instagram» и «Twitter». За прошедшее время муниципалитет, продвигая свою повестку в социальных медиа, одновременно получал информацию о проблемных вопросах, которые поднимают люди и которые требуют оперативного, точечного решения.

Глава администрации Кузнецкого района Валерий Костин рассказывает: «На сегодня, по поручению губернатора Пензенской области Ивана Александровича Белозерцева, все администрации городов и районов нашего региона общаются со своими жителями через социальные сети. Это — один из самых современных и доступных методов общения, при котором выявляются проблемы. Каждый запрос — это не просто единичная проблема конкретного человека, требующая адресного устранения, часто это вскрытие целого слоя вопросов, касающихся целого населенного пункта или отрасли муниципального хозяйства. Например, жители через соцсети дали нам сигнал о наличии места несанкционированного складирования твердых коммунальных отходов, и мы сразу подключились к организации устранения выявленного нарушения. Таким образом, соцсети стали для нас, органа местного самоуправления, еще одним управленческим инструментом, и добавлю: инструментом эффективным».

Согласно действующему законодательству, сообщение в соцсети нельзя признать официальным обращением, на которое власть обязана отреагировать. Официальным обращением может быть документ, составленный в соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», то есть направленный непосредственно в органы администрации. Также официальным обращением является вопрос гражданина через зарегистрированные СМИ, однако все существующие социальные сети не зарегистрированы в Роскомнадзоре как СМИ.

Даже учитывая эти обстоятельства, в администрации Кузнецкого района отмечают, что, получая проблемную или критическую информацию в соцсетях, самостоятельно инициируют проверки и разбираются в обстоятельствах, не дожидаясь официального обращения.

«Игнорировать социальные сети, которые в вопросе формирования общественного мнения, в том числе мнения об органах власти, играют роль не меньшую, чем традиционные СМИ (газеты, телевидение, радио), — значит лишиться важного инструмента информационной политики, — говорит Валерий Костин. — Работа в соцсетях позволяет нам выстроить систему обратной связи с жителями, отражать общественно значимые результаты деятельности органов власти, а также доводить информацию о работе до граждан в понятных форматах. Когда мы публично реагируем на проблемное сообщение, жители смогут почувствовать, что местная власть их слышит, знает их проблемы, готова эти проблемы решать и будет их решать».