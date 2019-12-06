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Бастрыкин поручил провести проверку из-за частых ДТП на «безумной» горе в Пензе

6 декабря в 18:50 136 просмотров

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю пензенского управления Дмитрию Матушкину провести проверку по факту сообщений о частых авариях на ул. Бекешской. С наступлением холодов из-за гололеда с крутой горы постоянно скатываются автомобили.

Роликами о катящихся вниз авто заполнены соцсети. Однажды летящая с горы «буханка» едва не задавила мать с ребенком. О происшествиях становится известно благодаря камере, установленной на одном из зданий.

«Из года в год все повторяется, но это не вызывает беспокойств ни у сотрудников администрации, ни у дорожных служб», — отмечается в сообщении главка СКР.

Пензенское управление СУ СК РФ должно организовать процессуальную проверку, «в рамках которой проверить действия (бездействие) лиц, ответственных за безопасность дорог».

Кстати, случаи «автослалома» с этой горы есть уже и в этом году.


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