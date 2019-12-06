Этично ли кататься на санках возле Памятника Победы?

В Пензе началось активное обсуждение того, насколько этично допускать катание на санках возле Монумента воинской и трудовой Славы. С приходом зимы этот вопрос возникает несколько лет подряд, однако на этот раз ситуацией заинтересовались депутаты и общественники.

Каждый год 9 Мая у Монумента воинской и трудовой Славы собираются тысячи пензенцев, чтобы почтить память тех, кто воевал и отдал свою жизнь во имя Великой Победы. Единым строем люди шагают в Бессмертном полку. Это место скорби и печали. Уже десятки лет к памятнику возлагают цветы. Там проводят минуты молчания и раздаются торжественные залпы. Однако с приходом зимы территория возле главного городского мемориала превращается в место развлечений. На санках и ледянках дети катаются со склона — по лучам звезды, опоясывающей монумент.

Большинство взрослых, которые приводят туда детей, ничего плохого в этом не видят. Находится оправдание — мол, других мест для отдыха поблизости нет. Но все-таки многие понимают, что развлекаться возле памятника тем, кто пережил ужасы войны, сражался на фронтах Великой Отечественной войны, отдал свою жизнь за Победу, — неправильно.

«Храм рядом стоит, часовня, не положено. У меня мама всю войну проработала на оборонку, не дожила до этого времени. Надо чтить память, мы живы благодаря этим людям. Очень плохо, что здесь катаются, плюс под колеса машины могут попасть», — сказала жительница Пензы Татьяна Ларина.

По мнению эксперта регионального отделения Общероссийского народного фронта и представителя поискового движения Вадима Матюшина, катание с горки возле монумента не только неэтично, но и небезопасно. По этому поводу в пензенский исполком ОНФ неоднократно обращались жители города.

«Было предложено ограничить это место, поставить малые искусственные формы. Являясь поисковиком, могу сказать, что, на мой взгляд, данный монумент — это символ Победы в Великой Отечественной войне в нашем городе, и он предназначен не для развлечений», — прокомментировал он.

Этот проблему также обсудили на последней сессии Гордумы. Один из депутатов предложил установить декоративные звезды на склонах возле Монумента воинской и трудовой Славы, а в соцсетях сейчас проходит голосование, где каждый может высказать свое мнение и ответить на вопрос — приемлемо ли катание на склоне у Памятника Победы, сообщает телеканал «Экспресс».