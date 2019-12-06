В Пензе организована доследственная проверка из-за частых ДТП на ул. Бекешской

Следственное управление СК России по Пензенской области по поручению председателя СКР Александра Бастрыкина организовало доследственную проверку по признакам халатности после телевизионного сюжета о многочисленных ДТП на улице Бекешской. Он вышел на федеральном канале.

Аварии на круто уходящей вниз дороге в черте частного сектора начинаются с наступлением холодов и образованием наледи. По данным регионального УГИБДД УМВД России, в отношении управления ЖКХ Пензы был составлен административный протокол за несоблюдение требований обеспечения безопасности дорожного движения при содержании дороги. Однако проезжую часть лишь обработали противогололедным материалом.

«В ходе доследственной проверки следователями будет установлено, принимались ли управлением ЖКХ города Пензы и иными ведомствами меры, направленные на обеспечение безопасности дорожного движения, будет дана правовая оценка бездействию должностных лиц организации, органов местного самоуправления и государственной власти.

По результатам проведения проверки следователем будет принято процессуальное решение», — сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

В этом году ДТП на данном участке также уже произошло — с горы слетел ВАЗ-2110.