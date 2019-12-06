В Пензе губернатор наградил волонтеров
Вечерняя новогодняя Пенза
Отзыв на книгу Леонида Каганова «Лена Сквоттер и парагон возмездия»
Рецензия на фильм «Давай разведемся» (16+)
Наши новости
Этично ли кататься на санках возле Памятника Победы?
Бастрыкин поручил провести проверку из-за частых ДТП на «безумной» горе в Пензе
В Пензе на ул. Окружной образовалась гигантская пробка
Пензенские инспекторы вышли в рейд за пьяными водителями
Почему местная власть не должна игнорировать социальные сети
Депутатам Гордумы предложили выделить 0 рублей на исполнение наказов
В Пензе завершилась работа пятого агрономического форума
Пензенцам рассказали о «Добром шкафе Города Спутника»
За 10 лет по программе переселения на родину вернулись тысячи пензенцев
В Пензе выбрали лучший социальный проект области

В Пензе организована доследственная проверка из-за частых ДТП на ул. Бекешской

6 декабря в 19:51 212 просмотров

Следственное управление СК России по Пензенской области по поручению председателя СКР Александра Бастрыкина организовало доследственную проверку по признакам халатности после телевизионного сюжета о многочисленных ДТП на улице Бекешской. Он вышел на федеральном канале.

Аварии на круто уходящей вниз дороге в черте частного сектора начинаются с наступлением холодов и образованием наледи. По данным регионального УГИБДД УМВД России, в отношении управления ЖКХ Пензы был составлен административный протокол за несоблюдение требований обеспечения безопасности дорожного движения при содержании дороги. Однако проезжую часть лишь обработали противогололедным материалом.

«В ходе доследственной проверки следователями будет установлено, принимались ли управлением ЖКХ города Пензы и иными ведомствами меры, направленные на обеспечение безопасности дорожного движения, будет дана правовая оценка бездействию должностных лиц организации, органов местного самоуправления и государственной власти.

По результатам проведения проверки следователем будет принято процессуальное решение», — сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

В этом году ДТП на данном участке также уже произошло — с горы слетел ВАЗ-2110.

Фотография: скриншот - https://penza.sledcom.ru/news/item/1417704/

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...