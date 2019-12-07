Футболистки пензенской «Лагуны-УОР» вызваны в сборную России

Семь игроков пензенской дружины прибыли в расположение команды для подготовки к двум товарищеским встречам со сборной Португалии.

Учебно-тренировочный сбор в красногорском отеле «Аквариум» стартовал 5 декабря.

В расположение национальной команды прибыли Оксана Алемайкина, Екатерина Енина, Мария Крупина, Ирина Родькина, Екатерина и Мария Самойловы и Александра Чернова.

Также тренерский штаб сборной рассчитывает на вратарей Анастасию Иванову («Аврора»), Марию Сурнину («Норманочка») и Ирину Назарову («Спартак»). В числе полевых игроков на сборы приехали Анастасия Дурандина, Виктория Лебедева, Елизавета Никитина и Ксения Олькова («Аврора»), Залия Газимова («УрФУ»), Дина Данилова («МосПолитех»), Татьяна Кулешова («Спартак») и Александра Самородова («Норманочка»).

Товарищеские игры пройдут в городе Албуфейра 10 и 11 декабря (0+), сообщили в пресс-службе пензенского клуба.