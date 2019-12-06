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Пензенские росгвардейцы уничтожили изъятые за 2019 год боеприпасы (видео)

6 декабря в 21:34 132 просмотра

Пензенские сотрудники полиции и Росгвардии уничтожили боеприпасы и взрывчатые вещества, изъятые в течение 2019 года.

Операция прошла в штатном режиме на полигоне в Пензенской области.

«Создается специальная комиссия из числа сотрудников подразделений регионального УМВД России, а также военнослужащих управления Росгвардии по Пензенской области. После завершения всех необходимых процессуальных действий инженерами ОМОН Росгвардии взрывоопасные предметы уничтожаются путем подрыва на полигоне. Среди уничтоженных боеприпасов — взрывчатые вещества, гранаты, а также изделия, их содержащие», — прокомментировал инженер-сапер ОМОН управления Росгвардии по Пензенской области.

Профилактическая операция продолжается. Жители региона могут сдать оружие, взрывчатые вещества и взрывные устройства, в том числе, которые находятся на незаконном хранении. В этом случае человек освобождается от уголовной ответственности. Указанные предметы следует приносить в территориальные подразделения Росгвардии по Пензенской области или в органы внутренних дел, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.


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