В Пензе обсудили программу форума «Инженеры будущего» (видео)

В Пензенской области состоится международный молодежный форум «Инженеры будущего» (18+). Он пройдет на базе санаторно-оздоровительного комплекса «Чистые пруды» в июле 2020 года. Об этом стало известно в ходе первого заседания организационного комитета.

Как было отмечено в ходе встречи, главная цель форума — дать возможность молодым людям инженерных специальностей реализовать проекты и программы, направленные на развитие машиностроения и смежных отраслей промышленности.

«Для форума готовится насыщенная образовательная и деловая программа с участием глав крупнейших корпораций, видных представителей науки, общественных деятелей России, преподавателей ведущих российских и зарубежных технических вузов, также приглашаются депутаты Государственной Думы РФ и главы субъектов», — рассказал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Финансирование форума будет осуществляться из нескольких источников. В бюджете Пензенской области на эти цели предусмотрено 30 миллионов рублей. «Союз машиностроителей России» делает вклад в размере 15 миллионов рублей. Также средства будут направлены из Федерального агентства по делам молодежи, предполагается привлечение внебюджетных источников. Иван Белозерцев призвал детально проработать вопрос безопасности участников, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.