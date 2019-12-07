Пензенским рыболовам рассказали два главных правила поведения на льду (видео)

В ближайшие дни в Пензенской области сохранится теплая для декабря погода. Согласно прогнозам синоптиков, столбики термометров даже по ночам не опустятся ниже минус двух градусов. Больше других в таких условиях рискуют жизнью любители зимней рыбалки. О том, какую опасность могут таить замерзшие водоемы, во время профилактического рейда напомнили сотрудники МЧС.

Спасатели не советуют надеяться на то, что лед крепкий и выдержит любой вес. Во-первых, с потеплением его прочность значительно уменьшится, а во-вторых, большинство водоемов, где собираются рыбаки, напоминают минное поле. На ручье Стремянном через каждые 40−50 метров так называемые майны — слабо замерзшие участки, где любители подледного лова добывают мотыля.

Площадь таких майн обычно составляет около половины квадратного метра. Когда вода замерзнет и поверхность льда припорошит снегом, участок станет вдвойне опасным. Один неосторожный шаг — и провала льда не избежать. Чтобы зимняя рыбалка не закончилась трагедией, и улов не стал последним, специалисты рекомендуют соблюдать хотя бы два основных правила.

«Необходимо при себе иметь спасательный жилет и конец Александрова для того, чтобы обеспечить свою безопасность и тех людей, которые находятся рядом», — призвал начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Пензенской области Сергей Петрунин.

Специалисты еще раз напомнили горожанам о мерах предосторожности и вручили соответствующие памятки. Впереди у рыбаков — еще целый сезон, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.