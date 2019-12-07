Троих пензенцев подозревают в краже крышек канализационных люков (видео)

В Пензе задержали троих подозреваемых в краже чугунных крышек канализационных люков с улиц Замойского и Кирова.

Злоумышленники действовали нагло, на виду у прохожих, а любопытным отвечали, что люки списаны. В пункте приема металла за пару крышек им удалось выручить 1000 рублей. Для неработающих пензенцев сумма оказалась соблазнительной, и они отправились за новой партией.

«Мы увидели два металлических люка, подняли их, спрятали в кусты, затем вызвали такси, погрузили и увезли. Водителю ничего не сказали, а потом сдали в приемку черного металла», — рассказал подозреваемый.

«В ходе проведенных мероприятий сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 1 УМВД России по Пензе установили подозреваемых к совершению данного преступления. Ими оказались трое местных жителей в возрасте от 23 до 36 лет, двое из которых ранее были судимы», — прокомментировала старший следователь отдела по расследованию преступлений УМВД России по Пензе Елена Селезнева.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Также сотрудники полиции установили причастность молодых людей к другим аналогичным преступлениям. Сейчас подозреваемые находятся под подпиской о невыезде, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.