Для пензенских школьников-инвалидов провели профориентационные игры (видео)

Свыше 5500 пензенских школьников приняли участие в декаде профориентации. Для них организовали классные часы, групповые тренинговые занятия и игры, которые помогают определиться с профессией.

В Губернском лицее для школьников с ограниченными возможностями здоровья и их родителей специалисты городского центра занятости населения провели родительское собрание.

«Для любого ребенка выбор профессии — это очень важно, но особенно, если у него есть какие-то ограничения по состоянию здоровья, поэтому нам приходится более кропотливо подходить к этому вопросу и настраивать не только детей, но и родителей на ту профессию, с которой ребятам придется шагать по жизни», — рассказала специалист отдела профобучения и профориентации Центра занятости населения Пензы Лариса Ходакова.

Учащимся рассказали об алгоритме выбора профессии, состоянии и перспективах регионального рынка труда и предоставляемых центром занятости населения государственных услугах. Волонтеры провели для участников собрания тестирование на определение профессиональных интересов и склонностей, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.