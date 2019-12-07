Пензенский «Дизелист» второй раз обыграл «Прогресс» на выезде

После победы в первом матче команда Алексея Медведева повторила успех во второй встрече. Правда, на этот раз одолеть соперника удалось только в овертайме.

Счет на восьмой минуте открыли хозяева площадки — с паса Александра Трушкова отличился Владислав Савватеев. Сравнять счет до перерыва у «Дизелиста» времени не было — «желто-синие» дважды оставались в меньшинстве.

Зато во второй двадцатиминутке пензенцы исправили ситуацию. Шайбу в ворота Андрея Мишурова забросил Вадим Фаттахов.

В третьем периоде зрители голов не увидели, поэтому игра перешла в дополнительное время. И здесь расторопнее оказались подопечные Алексея Медведева — точку в поединке на 62-й минуте поставил Кирилл Монахов.

Следующую игру «Дизелист» проведет также на выезде 8 декабря против МХК «Олимпия» в Кирово-Чепецке (0+).