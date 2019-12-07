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Пензенский «Дизелист» второй раз обыграл «Прогресс» на выезде

7 декабря в 12:31 158 просмотров

Пензенский молодежный хоккейный клуб «Дизелист» заработал максимум очков на выезде против глазовского «Прогресса».

После победы в первом матче команда Алексея Медведева повторила успех во второй встрече. Правда, на этот раз одолеть соперника удалось только в овертайме.

Счет на восьмой минуте открыли хозяева площадки — с паса Александра Трушкова отличился Владислав Савватеев. Сравнять счет до перерыва у «Дизелиста» времени не было — «желто-синие» дважды оставались в меньшинстве.

Зато во второй двадцатиминутке пензенцы исправили ситуацию. Шайбу в ворота Андрея Мишурова забросил Вадим Фаттахов.

В третьем периоде зрители голов не увидели, поэтому игра перешла в дополнительное время. И здесь расторопнее оказались подопечные Алексея Медведева — точку в поединке на 62-й минуте поставил Кирилл Монахов.

Следующую игру «Дизелист» проведет также на выезде 8 декабря против МХК «Олимпия» в Кирово-Чепецке (0+).

Фотография: скриншот - http://hcdizel.ru/2019/11/mxk-dizelist-xk-bryansk-26-11-2019/

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