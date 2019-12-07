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Поделки юных пензенцев станут новогодними подарками для ребят из детдомов

7 декабря в 02:35 122 просмотра

Пензенский зоопарк принесет новогоднее настроение воспитанникам детских домов и реабилитационных центров. В городе проходит акция «Окно желаний» (0+). В ее рамках организовали конкурс творческих работ «Новогодние хлопоты» (0+). Все поделки, которые примут в нем участие, станут новогодними подарками.

В руках пензенских школьников шишки приобретают необычный серебряный цвет. Это один из этапов создания новогодних поделок. Внимание нужно уделить каждой детали. Сейчас работы — на начальной стадии. Однако уже через несколько дней они превратятся в готовые поделки, которые ребята отправят на конкурс творческих работ «Новогодние хлопоты». Юных мастеров не ограничивают в выборе материалов. Это могут быть и краски, и картон, и природные материалы.

«Для многих Новый год — самый прекрасный праздник. Все ждут подарков и сюрпризов, особенно дети. Мы решили не оставаться в стороне от акции, которую проводит зоопарк, и принять в ней участие», — сказала воспитанница многопрофильной студии развития «Рыжий кот» Карина Мамедова.

Конкурс творческих работ «Новогодние хлопоты» организовал пензенский зоопарк. Все поделки, которые пришлют школьники, в итоге станут не музейными экспонатами, а новогодними подарками.

«Зоопарк с контактной группой животных выезжает в детдома и дома-интернаты с подарками к Новому году, то есть к детям, которые лишены праздника. Мы обеспечиваем их хорошим настроением, привозим с собой Деда Мороза», — рассказала заведующий научно-просветительским отделом пензенского зоопарка Карина Артамонова.

Прием конкурсных работ завершится 16 декабря. Кроме того, в преддверии Нового года пензенский зоопарк проводит еще одну акцию — «Подари ребенку книгу — подари ребенку мир» (0+), сообщает телеканал «Экспресс».


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