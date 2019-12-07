Пензенцы могут взглянуть в картинной галерее в «Зеркало жизни» (видео)

В пензенской картинной галерее открыли «Зеркало жизни» (6+). Высокое искусство на этот раз посвящено обыденности. Посетители смогут увидеть 60 работ разных эпох и художественных школ — от голландской до русских передвижников.

Хранители музея первым зрителям выставки рассказали, что бытовой жанр в живописи зародился именно в Голландии. Художники взглянули на периферию полотен.

В лету, кажется, канули не только сама повседневность прошлого, но и имена художников. Среди авторов — много неизвестных. Если бы не эта выставка, пензенцы могли бы никогда не увидеть эти полотна.

В фонде пензенской картинной галереи разметили около 14 тысяч работ, обычно на обозрении публики, как максимум, — 1000. В «Зеркале жизни», говорят организаторы, вопреки обычной традиции тематических вернисажей, из запасников выставили много графических, скульптурных работ и фарфора. И, конечно, описание русского быта. Одна из жемчужин выставки — работа Верещагина.

«Есть яркая, замечательная гравюра Константина Аполлоновича Савицкого, нашего первого директора, затем идет советский период, на этих полотнах люди строят коммунизм, потом все переходит к 60-м годам, в это время картины стали более психологическими», — отметил директор Пензенской картинной галереи имени Савицкого Кирилл Застрожный.

Одна из советских картин изображает бытовую сцену: простые люди в вишневом саду. Подтекст — не меньше, чем взгляд сквозь время. По цветовому решению, композиционно и сюжетно это отсылка к итальянским мастерам Возрождения.

Пензенцы смогут посетить выставку «Зеркало жизни» до конца января, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.