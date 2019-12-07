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В Сети сообщают о ДТП с четырьмя автомобилями в Терновке

7 декабря в 09:15 56 просмотров

В группе социальной сети «ВКонтакте» сообщили о массовом дорожно-транспортном происшествии, которое случилось на Терновском мосту в Пензе.

Сильнее всех, судя по кадрам, пострадал автомобиль Volkswagen. У него помяты двери слева, стойки, багажник и капот. Вся проезжая часть оказалась усыпана мелкими осколками и пластмассовыми частями.

На съезде с моста остановился внедорожник, очевидно, тоже участвовавший в столкновении. Однако непонятно, какие повреждения получил он.

Еще дальше стоят автомобили Chevrolet и Nissan Micro. У последнего за багажником установлен знак аварийной остановки.

К месту происшествия приехали три машины ДПС. Официальной информации о случившемся пока нет.

Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей быть особенно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Также с приходом холодов пензенцев призывают «переобуть» свои автомобили.

Фотография: скриншот - https://vk.com/sova_penza?z=photo-156022223_457273477%2Falbum-156022223_00%2Frev

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