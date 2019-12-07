В Сети сообщают о ДТП с четырьмя автомобилями в Терновке

Сильнее всех, судя по кадрам, пострадал автомобиль Volkswagen. У него помяты двери слева, стойки, багажник и капот. Вся проезжая часть оказалась усыпана мелкими осколками и пластмассовыми частями.
На съезде с моста остановился внедорожник, очевидно, тоже участвовавший в столкновении. Однако непонятно, какие повреждения получил он.
Еще дальше стоят автомобили Chevrolet и Nissan Micro. У последнего за багажником установлен знак аварийной остановки.
К месту происшествия приехали три машины ДПС. Официальной информации о случившемся пока нет.
Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей быть особенно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Также с приходом холодов пензенцев призывают «переобуть» свои автомобили.