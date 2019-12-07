Соцсети: На ул. Энгельса в Пензе застрял туристический автобус

В группе социальной сети «ВКонтакте» сообщили о дорожно-транспортном происшествии с участием туристического автобуса в Пензе.

«Время 23:30. Улица Энгельса. Туристический автобус в частном секторе. Ехал по навигатору. Сел крепко», — говорится в сообщении.

К посту прикреплена фотография, на которой запечатлено накренившееся в сугробе транспортное средство.

«На Энгельса и летом-то не все ездят», — отметила одна из подписчик опрометчивый выбор проезда.

Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей быть особенно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Также с приходом холодов пензенцев призывают «переобуть» свои автомобили.