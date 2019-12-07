Несмотря на снижение количества ДТП с участием общественного транспорта в Пензенской области, ситуация остается напряженной. Эта тема была поднята на совещании в облправительстве.

Безопасность на дороге зависит от многих факторов: технического состояния и возраста транспортного средства, профессионализма, здоровья шофера и времени, которое он провел за рулем, считает Иван Белозерцев.

«Люди обращаются ко мне с жалобами на техническое состояние транспорта, несоблюдение интервала движения в вечернее время, хамство водителей. И что страшнее всего — люди рассказывают о лихачестве водителей, несоблюдении правил дорожного движения. Имеют место грубейшие нарушения лицензионного законодательства, нарушения трудового законодательства и правил допуска к управлению транспортным средством в отношении водителей», — цитирует главу региона пресс-центр регионального правительства.

По мнению Иван Белозерцева, областное министерство промышленности, транспорта и инновационной политики должно ужесточить контроль за работой общественного транспорта и грузоперевозками. Также должно быть налажено взаимодействие главных врачей районных больниц и Госавтоинспекцией в части допуска водителей к работе.

«ДТП с участием пассажирского транспорта мы должны исключить полностью», — нацелил Иван Белозерцев.