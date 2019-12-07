В Пензе губернатор наградил волонтеров
Вечерняя новогодняя Пенза
Отзыв на книгу Леонида Каганова «Лена Сквоттер и парагон возмездия»
Рецензия на фильм «Давай разведемся» (16+)
Наши новости
В Пензе превалирует смертность от болезней системы кровообращения
В Пензе рост цен на яйца не прекращается несколько месяцев
Поделки юных пензенцев станут новогодними подарками для ребят из детдомов
Троих пензенцев подозревают в краже крышек канализационных люков
Пензенским рыболовам рассказали два главных правила поведения на льду
Пензенские росгвардейцы уничтожили изъятые за 2019 год боеприпасы
Этично ли кататься на санках возле Памятника Победы?
В Пензе организована доследственная проверка из-за частых ДТП на ул. Бекешской
Бастрыкин поручил провести проверку из-за частых ДТП на «безумной» горе в Пензе
В Пензе на ул. Окружной образовалась гигантская пробка

ДТП с участием пассажирского транспорта должны исключить полностью — Белозерцев

7 декабря в 10:00 116 просмотров

Несмотря на снижение количества ДТП с участием общественного транспорта в Пензенской области, ситуация остается напряженной. Эта тема была поднята на совещании в облправительстве.

Безопасность на дороге зависит от многих факторов: технического состояния и возраста транспортного средства, профессионализма, здоровья шофера и времени, которое он провел за рулем, считает Иван Белозерцев.

«Люди обращаются ко мне с жалобами на техническое состояние транспорта, несоблюдение интервала движения в вечернее время, хамство водителей. И что страшнее всего — люди рассказывают о лихачестве водителей, несоблюдении правил дорожного движения. Имеют место грубейшие нарушения лицензионного законодательства, нарушения трудового законодательства и правил допуска к управлению транспортным средством в отношении водителей», — цитирует главу региона пресс-центр регионального правительства.

По мнению Иван Белозерцева, областное министерство промышленности, транспорта и инновационной политики должно ужесточить контроль за работой общественного транспорта и грузоперевозками. Также должно быть налажено взаимодействие главных врачей районных больниц и Госавтоинспекцией в части допуска водителей к работе.

«ДТП с участием пассажирского транспорта мы должны исключить полностью», — нацелил Иван Белозерцев.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/bezopasnost-dorozhnogo-dvizheniya/201021/

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...