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В России появится еще один документ на автомобиль

7 декабря в 11:00 182 просмотра

С введением ГОСТа по информированию о показателях энергоэффективности и экологии транспортных средств водителям придется получать еще один документ на автомобиль, сообщает телеканал «360».

С 31 марта автолюбителям нужно будет иметь новый сопроводительный документ — «этикетку энергоэффективности». В ней будут содержаться данные о том, сколько энергии и топлива потребляет машина. «Этикетка» даст понятие о количестве углекислого газа, выделяемого транспортным средством, и о расходовании топлива на каждые 100 километров.

У электромобилей будет отдельный документ: с указанием, сколько электричества потребляет транспорт и какой у него запас хода.

«Этикетку энергоэффективности» должны выдавать при покупке легковых и грузовых автомобилей массой до 3,5 тонн, если их выпускают в количестве более двух тысяч экземпляров в год.

«В России целесообразно накопить статистику по выбросам СО₂ (как впервые выпускаемыми в обращение транспортными средствами, так и по существующему парку), на основании которой определить собственную политику в отношении регулирования выбросов СО₂, возможно гармонизировав ее с мировыми тенденциями развития», — заявили в пресс-службе Росстандарта.


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