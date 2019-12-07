Соцсети: в Богословке автомобиль сбил ребенка и уехал

В группе социальной сети «ВКонтакте» сообщили о дорожно-транспортном происшествии с участием ребенка в селе Богословка Пензенской области.

«Сегодня в 18:10 на улице Кирова, 22, совершен наезд на несовершеннолетнего, автомашина с места ДТП скрылась!!!» — говорится в посте, датированном 6 декабря.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о случившемся, автор публикации просит обращаться в правоохранительные органы.

Официальных данных о случившемся пока нет.

Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей быть особенно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Также с приходом холодов пензенцев призывают «переобуть» свои автомобили.