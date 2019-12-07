Изменилось время отправления поезда № 94 Москва-Пенза

Поезд № 94 из Москвы до Пензы будет отправляться из столицы в 19:08. Ранее он уходил в 16:10. Теперь состав будет прибывать в Пензу в 8:26, а не 6:06.
Время, которое проводит в пути поезд № 51 сообщением Пенза-Москва, сократится на полчаса.
Поезд № 117/118, курсирующий между Самарой и Адлером и заезжающий в Пензу, будет ходить через день, уточнили в пресс-службе Пензенского региона Куйбышевской железной дороги-филиала ОАО «РЖД». Летом он ходит ежедневно.
Напомним, двухэтажный подвижной состав поезда № 51/51 «Сура» между Пензой и Москвой начнет курсировать в декабре. Первый рейс состоится 8 декабря, на торжественном отправлении будет присутствовать губернатор Иван Белозерцев.
Также ранее сообщалось, что в новогодние праздники между Пензой и столицей пустят дополнительные поезда.