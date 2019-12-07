Изменилось время отправления поезда № 94 Москва-Пенза

Новый график движения начнет действовать на всей сети российских железных дорог с 8 декабря. Изменения коснутся и Пензенской области.

Поезд № 94 из Москвы до Пензы будет отправляться из столицы в 19:08. Ранее он уходил в 16:10. Теперь состав будет прибывать в Пензу в 8:26, а не 6:06.

Время, которое проводит в пути поезд № 51 сообщением Пенза-Москва, сократится на полчаса.

Поезд № 117/118, курсирующий между Самарой и Адлером и заезжающий в Пензу, будет ходить через день, уточнили в пресс-службе Пензенского региона Куйбышевской железной дороги-филиала ОАО «РЖД». Летом он ходит ежедневно.

Напомним, двухэтажный подвижной состав поезда № 51/51 «Сура» между Пензой и Москвой начнет курсировать в декабре. Первый рейс состоится 8 декабря, на торжественном отправлении будет присутствовать губернатор Иван Белозерцев.

Также ранее сообщалось, что в новогодние праздники между Пензой и столицей пустят дополнительные поезда.