Макс Корж разнес в Пензе «Дизель-Арену»

Около 7000 человек пришло на «Дизель-Арену» в Пензе, чтобы услышать белорусского рэп-исполнителя Макса Коржа.

Оказалось, что на выступление приехали поклонники из многих городов России: Санкт-Петербурга, Москвы, Волгограда, Саранска, Нижнего Новгорода и других. Возле «Дизель-Арены» было припарковано более 10 пассажирских автобусов.

Многотысячная толпа ждала своего кумира час, по неизвестным причинам концерт задерживался. Исполнитель вышел на сцену только в 20:00. Поклонники не стояли на месте и развлекали себя все это время слэмами, кричалками и танцами.

«Привет, Пенза! Я знаю, вы меня ждали, снимали видеоприглашение. Я не был в этом городе пять лет. На прошлом концерте вас было поменьше, примерно 2500, а сейчас тут переполнена «Дизель-Арена», вас — примерно 7000. Отдохните сегодня от всех своих дел и просто насладитесь атмосферой», — сказал Макс Корж, начиная свой концерт.

Первым треком рэпер исполнил «Стадик разнесем» и сразу же буквально взорвал толпу. Народ выкрикивал каждое слово песни вместе с Максом. Помимо этого, зрители делали круги и слэмились, забегая в кучу и прыгая там, снимали майки, махали ими и устраивали «движ». Стоит отметить, что рэпер общался с фанатами после каждого трека и спрашивал, какую песню ему исполнить следующей. Так он спел как популярные старые хиты: «Пламенный свет», «Мотылек», «Оптимист», «Эндорфин», «Малый повзрослел», так и композиции из нового альбома: «Горы по колено», «Два типа людей» и «Шантаж».

Исполнитель развлекал народ различными фишками, например, во время трека «Амстердам» в зал начали бросать резиновые матрасы, фламинго, пончики и прочие надувные фигуры. Некоторые фанаты во время концерта забирались на них, и толпа проносила их через танцпол.

«Я безумно рад, что приехал в Пензу! Вы — очень заряженные, я чувствую вашу энергию. Мы с ребятами даже в трех чемоданах не сможем увести из этого города эмоции, которые мы от вас получили. Это было круто, это был разрыв! Спасибо, Пенза!» — этими словами белорусский рэпер закончил свой концерт.

Макс выступал в Пензе три часа, он буквально выжал из зрителей все силы: фанаты выходили из «Дизель-Арены» уставшими, мокрыми, но заряженными эмоциями.

«Это было очень круто! Приехали ребята из других городов. Спецэффекты — нереальные. Все было так атмосферно. Я просто счастлив и выжат», — поделился эмоциями зритель Сергей.

Напомним, Макс Корж приезжал в Пензу в 2014 году.