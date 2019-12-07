Пензенцы включились в «соревнование» за самый красивый подъезд

В группе социальной сети «ВКонтакте» появились фотографии, сделанные в необычно оформленном подъезде одного из пензенских домов.

В доме на улице Экспериментальной местные жители разрисовали стены подъезда, однако вместо традиционных нецензурных надписей и незамысловатых каракуль здесь красуются настоящие произведения искусства. На одном из этажей гостей встречает простоквашинский кот Матроскин, на другом — сказочное морское дно с кораблем, осьминогом и китом.

«Супер! Класс!!! Молодцы!!!»; «Красиво», — оценили работу пользователи Сети.

Кажется, публикация стала ответом на недавно появившиеся в интернете фотографии из дома в селе Махалино. Там при оформлении подъезда обратились к традиционным русским мотивам, однако не все положительно встретили такое художественное решение. Многим разрисованный березками холл показался колхозным.

Вспомнили и о доме № 33а на улице Карпинского, в котором при оформлении зоны ожидания не ограничились картинами на стенах.