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Пензенский губернатор расчистил снег у дома и пригрозил внукам

7 декабря в 14:20 290 просмотров

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев опубликовал в Instagram видеозапись, на которой чистит снег, и посетовал на отсутствие помощи от молодого поколения.

Глава региона раскидал снег с дорожки на придомовом участке, вздохнул и с досадой отметил, что не рассчитывал трудиться в субботу после работы.

«Я говорю: и дети есть, и внуки есть, а снег, как и в молодости, приходится убирать самим. Все заняты на работе, все в учебе», — отметил Иван Белозерцев.

Однако долго злиться на родственников он не стал: «Но, все равно, и нам полезно убирать снег, потому что такая физическая и эмоциональная разрядка».

В посте с роликом глава региона добавил, что все-таки привлечет к работе молодежь.

«В следующий раз вытащу внуков из-за компьютеров», — решил губернатор.

Фотография: скриншот с видео - https://www.instagram.com/p/B5xIuYuFAKt/

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