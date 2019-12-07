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В России растет смертность от отравления алкоголем

7 декабря в 15:00 148 просмотров

За девять месяцев 2019 года в России от отравления алкоголем умерло больше людей, чем за аналогичный период 2018-го, сообщает телеканал «360». Неутешительна статистика и по Пензенской области.

Согласно данным центра разработки национальной алкогольной политики, жертвами спиртного стали более 5 000 человек. Это на 11,9% больше, чем годом ранее.

Бывают ситуации, когда человек выпивает алкоголь случайно, его травят либо он решает отравиться сам. Смертность в таких случаях тоже возросла — на 15,9%. Чаще всего погибшие — лица от 15 до 19 лет.

Средний показатель смертности от случайных отравлений — 4,6 человек на 100 тысяч населения. Однако в отдельных регионах он может быть выше или ниже. Например, в Пензенской области он составляет 15,1 человека, что значительно больше усредненных цифр. Выше этот показатель и в Курганской области, где он равен 18,1. За год он также поднялся в Ярославской, Липецкой и Еврейской автономной областях. Снижение наблюдается в Костромской области и Башкирии.


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