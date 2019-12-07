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В Пензе сотрудницу ТЦ обокрали в душевой

7 декабря в 16:00 152 просмотра

Сотрудница развлекательного центра на улице Суворова в Пензе обратилась в отдел полиции № 1 городского УМВД России.

Женщина рассказала, что оставила телефон в душевой кабине служебного туалета. Вернувшись за мобильным, она уже не обнаружила его на прежнем месте.

Следственно-оперативная группа установила личность злоумышленника. В краже подозревают 27-летнего жителя областного центра. Отрицать свою вину он не стал, телефон нашли при нем и изъяли.

«По факту кражи возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Фотография: скриншот - https://pixabay.com/ru/photos/%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-3241241/

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