В Пензе сотрудницу ТЦ обокрали в душевой

Сотрудница развлекательного центра на улице Суворова в Пензе обратилась в отдел полиции № 1 городского УМВД России.

Женщина рассказала, что оставила телефон в душевой кабине служебного туалета. Вернувшись за мобильным, она уже не обнаружила его на прежнем месте.

Следственно-оперативная группа установила личность злоумышленника. В краже подозревают 27-летнего жителя областного центра. Отрицать свою вину он не стал, телефон нашли при нем и изъяли.

«По факту кражи возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.