В Пензе арестовали рыбу

Житель Пензы получил в организации продукцию на реализацию — рыбу на сумму более 100 тысяч рублей. Со временем кредитор понял, что клиент пропал и деньги за товар возвращать не собирается. Решать вопрос с возвратом средств пришлось через суд.

Судебные приставы определили торговую точку должника, провели опись рыбного ассортимента и его арест. Товар оставили супруге должника на ответственное хранение с самостоятельной реализацией.

«Предновогодний спрос на товар позволит пусть и путем принудительным, но более быстрым рассчитаться с долговым гнетом», — отметили в пресс-службе регионального управления ФССП России.

На депозитный счет судебных приставов поступит определенная сумма от продажи рыбы. Те перечислят деньги кредитору.