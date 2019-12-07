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В Пензе арестовали рыбу

7 декабря в 16:33 124 просмотра

В Пензе продавец рыбной продукции перечислит выручку судебным приставам.

Житель Пензы получил в организации продукцию на реализацию — рыбу на сумму более 100 тысяч рублей. Со временем кредитор понял, что клиент пропал и деньги за товар возвращать не собирается. Решать вопрос с возвратом средств пришлось через суд.

Судебные приставы определили торговую точку должника, провели опись рыбного ассортимента и его арест. Товар оставили супруге должника на ответственное хранение с самостоятельной реализацией.

«Предновогодний спрос на товар позволит пусть и путем принудительным, но более быстрым рассчитаться с долговым гнетом», — отметили в пресс-службе регионального управления ФССП России.

На депозитный счет судебных приставов поступит определенная сумма от продажи рыбы. Те перечислят деньги кредитору.

Фотография: скриншот - https://pixabay.com/ru/photos/%D1%85%D0%B5%D0%BA-%D1%80%D1%8B%D0%B1%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D1%8F-%D1%80%D1%8B%D0%B1%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D1%80%D0%B0-1106698/

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