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В пензенском вузе выпустили первых цифровых консультантов

7 декабря в 17:03 168 просмотров

В Пензенском государственном университете завершилось обучение первой группы по профессиональной программе «Консультант в области развития цифровой грамотности населения». Занятия проводились в рамках национального проекта «Образование», инициированного президентом России.

Новоиспеченные цифровые кураторы прослушали 72 академических часа курса: освоили интернет и мобильные приложения, создание личного кабинета на портале Госуслуг и подачу электронных обращений в различные ведомства, ознакомились с виртуальной приемной и научились передавать эти знания другим.

«Стране нужны специалисты, способные организовать и провести мероприятия по консультированию граждан в области развития цифровой грамотности. Выпускники программы станут помощниками в деле распространения цифровых сервисов, смогут рассказать и показать их преимущества», — заявила руководитель программы, профессор Людмила Фионова.

Свидетельства о повышении квалификации получили 800 человек — студенты, преподаватели, сотрудники вуза и городских организаций.

В пресс-службе университета напомнили, что по программе «Новые возможности для каждого» в рамках нацпроекта преподаются пять дополнительных курсов: «Обеспечение безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных», «Правовая грамотность граждан, защита их прав и интересов в условиях цифровой экономики», «Подготовка консультантов в области развития цифровой грамотности населения», «Перспективные материалы и технологии в области машиностроения» и «Интеллектуальные информационные системы».

Их слушателями уже стали более 2 000 человек. Работа ведется на грант-субсидию в размере более 9 млн рублей. Еще 4 млн вуз выделил дополнительно.

Фотография: скриншот - https://pnzgu.ru/news/2019/12/6/8570239

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