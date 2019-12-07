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В Пензе виновник ДТП с пострадавшим скрылся с места аварии

7 декабря в 21:05 148 просмотров

В отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области сообщили о поиске очевидцев дорожно-транспортного происшествия, один из участников которого скрылся с места аварии.

ДТП случилось 27 октября в 23:40 напротив дома № 81 на проспекте Строителей в Пензе. Водитель автомобиля, марка которого до сих пор не установлена, создал помеху для движения автомобилю Mitsubishi Lancer и уехал. Из-за его действий водитель иномарки получил травмы.

«Убедительная просьба очевидцев данного происшествия позвонить в УГИБДД УМВД России по Пензенской области по телефонам: 59−90−47, 59−90−02, 59−90−03, 59−90−04 или обратиться по адресу г. Пенза, ул. Бакунина, 181 (управление ГИБДД)», — обратились к пензенцам в отделе пропаганды регионального управления.

Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей быть особенно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Также с приходом холодов пензенцев призывают «переобуть» свои автомобили.


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