В Шемышейском районе установили пять водителей с алкогольной зависимостью

В Шемышейском районе у пяти местных жителей, имеющих водительские удостоверения, обнаружили психические расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением алкоголя. Диагноз, зафиксированный в конечной стадии и сопровождающийся синдромом зависимости, является противопоказанием для управления транспортным средством.

Чтобы исключить нахождение на дороге лиц, чье заболевание может привести к серьезному ДТП, прокурор Шемышейского района обратился в суд с требованием лишить указанных граждан водительских прав.

«Судом иски прокурора рассмотрены и удовлетворены. После вступления решений суда в законную силу ответчики будут обязаны сдать свои водительские удостоверения в подразделение ГИБДД», — сообщили в пресс-службе регионального надзорного органа.