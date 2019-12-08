Пензенцев просят помочь с поисками пропавшего 18 лет назад мужчины

Нвер Гарегинович Погосян 1953 года рождения жил в Рязани с 1999-го. У него была временная регистрация в селе Осово Рязанской области. В октябре 2011-го мужчина отправился в Тамбов, доехал до города и сообщил сожительнице, оставшейся дома, что задержится на несколько дней. С тех пор о его местонахождении ничего неизвестно.

По факту безвестного исчезновения мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Поиски продолжаются.

Рост Нвера Погосяна — 160−165 сантиметров, у него овальное лицо, вьющиеся короткие темные волосы, прямые брови, тонкие губы, темные глаза, выступающий подбородок. Мужчина разговаривал хриплым голосом. Особая примета — рубец на животе справа.

В день отъезда на пропавшем были черные брюки и разноцветная рубашка. С собой он взял паспорт.