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Пензенцев просят помочь с поисками пропавшего 18 лет назад мужчины

8 декабря в 01:59 76 просмотров

Жители Пензенской области могут сообщить ценную информацию о судьбе пропавшего жителя города Рязань.

Нвер Гарегинович Погосян 1953 года рождения жил в Рязани с 1999-го. У него была временная регистрация в селе Осово Рязанской области. В октябре 2011-го мужчина отправился в Тамбов, доехал до города и сообщил сожительнице, оставшейся дома, что задержится на несколько дней. С тех пор о его местонахождении ничего неизвестно.

По факту безвестного исчезновения мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Поиски продолжаются.

Рост Нвера Погосяна — 160−165 сантиметров, у него овальное лицо, вьющиеся короткие темные волосы, прямые брови, тонкие губы, темные глаза, выступающий подбородок. Мужчина разговаривал хриплым голосом. Особая примета — рубец на животе справа.

В день отъезда на пропавшем были черные брюки и разноцветная рубашка. С собой он взял паспорт.

«Следственное управление обращается с просьбой к жителям области, при наличии информации об обстоятельствах безвестного исчезновения Погосяна Н. Г. и его местонахождении сообщить в следственное управление СКР по Рязанской области по телефону: 8 (4912) 28-04-69 или в следственное управление СКР по Пензенской области по телефону: 8 (8412)36−17−02», — сообщили в пресс-службе пензенского управления.

Фотография: скриншот - https://penza.sledcom.ru/news/item/1416676/

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