Пензенца обманули при продаже аккаунта в онлайн-игре

Мужчина рассказал, что решил продать свой аккаунт в популярной онлайн-игре. Для этого в интернете он разместил соответствующее объявление. Спустя некоторое время мужчина получил на электронную почту предложение от покупателя. Тот готов был отдать за аккаунт 10 тысяч рублей. Деньги было решено перечислить на электронный кошелек.

Незнакомец попросил пензенца провести несколько операций, в результате чего продавец сам отправил покупателю 3 250 рублей.

«Полицейским гражданин пояснил, что знал о подобных способах обмана. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.