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Александр Большунов завоевал золото на Кубке мира по лыжным гонкам

7 декабря в 17:18 212 просмотров

Студент Пензенского государственного университета Александр Большунов завоевал первую в новом сезоне медаль на втором этапе Кубка мира по лыжным гонкам.

7 декабря в норвежском Лиллехаммере разыграли медали в мужском скиатлоне 15+15 км. Лучшее время показал пензенский студент Александр Большунов, преодолевший дистанцию за 1.17,42 часа.

Вторым в финишу пришел представитель Норвегии Крис Холлунд, отставший от россиянина на 2,2 секунды. Бронзовую медаль завоевал его соотечественник Эмиль Иверсен (+7,9 секунды).

Остальные представители российской сборной показали более скромные результаты. Денис Спицов стал восьмым (1,06 минуты), Сергей Устюгов — десятым (1,42 минуты), Андрей Ларьков — 14-м (2,59 минуты), Илья Порошкин — 27-м (3,44 минуты), Евгений Белов — 29-м (4,06 минуты), Иван Якимушкин — 32-м (4,36 минуты).

Второй этап Кубка мира завершится 8 декабря.

Фотография: скриншот - https://www.instagram.com/p/B5Xe4gHKyMN/

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