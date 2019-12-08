Появилось видео с места столкновения автобуса и тягача в Городищенском районе

В соцсети появилось видео с места аварии в Городищенском районе Пензенской области, где столкнулись тягач с цистерной и пассажирский автобус.

Как отмечает автор поста, авария произошла у села Русский Ишим, недалеко от придорожного кафе. Он предположил, что тягач «выезжал со стоянки и не успел проскочить». Из-за случившегося образовалась пробка.

На ролике видно, что у автобуса разбита передняя часть.

Региональное УГИБДД ранее сообщило, что восемь пассажиров автобуса медики осмотрели на месте аварии и отпустили. Двоих доставили в больницу, но после оказание помощи им разрешили покинуть медицинское учреждение. По факту аварии проводится проверка.

Госавтоинспекция просит водителей соблюдать Правила дорожного движения, ведь от этого зависит их жизнь и жизнь пассажиров.