Пензенский «Дизелист» принял гостей из Перми

Несмотря на неудачную серию пензенской команды, состоящую из трех поражений подряд, хозяева смогли с первых минут взять инициативу, на девятой минуте Владислав Барулин слева вошел в зону пермяков, сместился с шайбой на правый край и бросил. На пятаке перед воротами Ильяса Гафиуллина находился Давид Думбадзе. Переправить шайбу в сетку не удается. 14 минута матча была отмечена удалением Владимира Марченко на две минуты из-за задержки соперника.

Первый период заканчивается нейтральным счетом — 0:0. Начинается второй период, на второй минуте Даниил Макаров забрасывает шайбу с передачи Александра Мокшанцева, «Дизель» выходит вперед — 1:0.

Антон Андриянов, Давид Думбадзе удалены на две минуты, «Дизель» — в меньшинстве. «Молот-Прикамье» сравнивает счет на шестой минуте — Артур Чувиляев забрасывает шайбу — 1:1. Гости выходят вперед — на 15 минуте забрасывает Сергей Купцов. Сразу два удаления у «Молота» — Никита Зеленин и Александр Куваев уходят на две минуты за блокировку.

Второй период заканчивается со счетом 2:1 в пользу гостей. Начинается третий период, одна минута приносит нам удаление Мирослава Мацейко и Никиты Ли на две минуты. «Дизелист» сравнивает счет на 13 минуте, Зигурдс Подзиньш забрасывает шайбу, счет — 2:2. Основное время закончилось, начинается овертайм. «Дизелист» забрасывает ключевую шайбу — 3:2. Волевая победа родной команды.

Максим Хоренков