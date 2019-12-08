В Пензе в честь Дня органов госбезопасности пройдет турнир по дзюдо

В Пензе 14 декабря в «Воейкове» пройдет турнир по дзюдо (0+), посвященный Дню образования органов безопасности Российской Федерации.

Как сообщает региональное управление ФСБ, торжественное открытие соревнований намечено на 11 часов.

«На татами право первенства будут оспаривать юноши 2003 — 2005 годов рождения. В оргкомитет поступили предварительные заявки от клубов, представляющих Москву, Нижегородскую, Волгоградскую, Самарскую, Саратовскую области, а также Республику Мордовия», — отмечают в управлении.

Спортсмены будут бороться за медали в весовых категориях до 46, 50, 55, 60, 66, 73, 81, а также 90 кг и более.

Турнир проводится для патриотического воспитания молодежи, пропаганды и популяризации дзюдо.