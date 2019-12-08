В Пензенской области определили прядок предоставления детям путевок на Черное море

В Пензенской области антикоррупционную экспертизу проходит документ, определяющий порядок предоставления путевок одаренным детям для отдыха на Черноморском побережье.

Согласно постановлению правительства региона, путевки за счет областного бюджета смогут получить дети 14−17 лет. Это ребята, ставшие победителями и призерами всероссийских и региональных конкурсов за три последних учебных года, а также ставшие лучшими на мероприятиях «Российского движение школьников», «Юнармии», «Военно-патриотического центра «Вымпел» текущего учебного года.

«Путевки предоставляются одаренным детям за счет средств бюджета Пензенской области не чаще одного раза в два года», — отмечается в документе.

Информация будет размещаться на сайте регионального минобра. О списке документов и порядке постановки на очередь можно узнать здесь.