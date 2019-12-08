Мэрия прокомментировала просьбу сделать освещение между детсадом и школой

Жительница Пензы пожаловалась на отсутствие освещения вдоль пешеходной дорожки между школой № 57 и детским садом № 135.

«Дети идут с занятий в полной темноте, из детсада также ребятишек забираем и ведем домой в кромешной тьме. Вдоль этой дорожки расположено футбольное поле школы № 57, там есть столбы, на которых установлены светильники, но их в последние три года ни разу не включали», — написала она в «Жалобную книгу» информационного агентства.

На обращение ответил вице-мэр Магомед Агамагомедов. Он сообщил, что установка освещения возможна в рамках муниципальной программы, исходя из возможностей бюджета. Для решения вопроса и возможности включения в программу направлено письмо в городское УЖКХ.

Появится ли в итоге освещение вдоль пешеходной дорожки, пока не известно.

Напомним, любой житель Пензенской области может оставить обращение в «Жалобной книге», редакция направит их в органы власти, ответственные за решение вопроса.