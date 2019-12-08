Жители Кузнецка подняли вопрос покупки конфет «россыпью»

В группе соцсети , посвященной городу Кузнецку Пензенской области появился пост с конфетой, которую автор якобы купил в одной из крупных торговых сетей. Под упаковкой лакомства оказался жирный червяк.

Пользователи в комментариях отметили, что такие продукты с «сюрпризами» часто встречаются, когда продаются «россыпью» — в боксах или коробках, из которых можно накладывать их в пакеты самостоятельно. По мнению местных жителей, проверить срок годности в таких случаях всегда проблематично.

«Перед покупкой нельзя знать наверняка, в этом ли году товар выложен, про срок изготовления вообще молчу, то же самое относится и к мороженым полуфабрикатам», — отметил один из пользователей.

Жители рекомендовали при покупке несвежих товаров обращаться в администрацию магазина и Роспотребнадзор.