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Жители Кузнецка подняли вопрос покупки конфет «россыпью»

8 декабря в 11:07 150 просмотров

В группе соцсети, посвященной городу Кузнецку Пензенской области появился пост с конфетой, которую автор якобы купил в одной из крупных торговых сетей. Под упаковкой лакомства оказался жирный червяк.

Пользователи в комментариях отметили, что такие продукты с «сюрпризами» часто встречаются, когда продаются «россыпью» — в боксах или коробках, из которых можно накладывать их в пакеты самостоятельно. По мнению местных жителей, проверить срок годности в таких случаях всегда проблематично.

«Перед покупкой нельзя знать наверняка, в этом ли году товар выложен, про срок изготовления вообще молчу, то же самое относится и к мороженым полуфабрикатам», — отметил один из пользователей.

Жители рекомендовали при покупке несвежих товаров обращаться в администрацию магазина и Роспотребнадзор.

Фотография: скриншот https://vk.com/podslushanokuzneck

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