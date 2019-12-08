Россиянам в возрасте 50+ будут платить стипендии при обучении

Минтруд РФ предлагает платить стипендию россиянам предпенсионного возраста, которые в поисках работы пройдут переобучение или профессиональную переподготовку.

Стипендия будет равна минимальному размеру оплаты труда с поправкой на районный коэффициент, пишет «360». Образовательный сертификат для госслужащих будет включен в его стоимость.

Министерство разработало три схемы обучения. Первая — от службы занятости. Вторая — по направлению от работодателя. Третья — обучение в рамках инфраструктуры «Агентства развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia)».

Схемы будут утверждаться в рамках программы профессионального обучения и дополнительного образования.