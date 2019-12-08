В Пензе росгвардейцы привели в порядок могилу героя Павла Петрачкова

В Пензе в преддверии Дня Героев Отечества росгвардейцы привели в порядок могилу Героя Российской Федерации Павла Петрачкова. Они убрали с ограждения и памятника снег.

«Наша память — самое малое из того, чем мы можем отблагодарить нашего героя. Мы должны помнить и хранить память о подвиге нашего сослуживца, который ценой своей жизни помог сохранить жизни своих товарищей. Павел Петрачков предотвратил гибель подчиненных и обеспечил выполнение поставленной задачи. Это человек, которому было близко чувство чести и долга, взаимовыручки и дружбы», — сказал военнослужащий войск национальной гвардии РФ города Зреченого.

Павел Петрачков погиб в возрасте 30 лет в Чечне. Его группа преследовала группу бандитов в лесу. Двое военнослужащих были ранены. Лейтенант принял решение обойти боевиков и нанести удар по их флангу. Он подобрался к укрытию бандитов и гранатой уничтожил пулеметный расчет. Но он был смертельно ранен.

Указом Президента РФ от 4 августа 2010 года за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, лейтенанту Павлу Петрачкову посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации, отмечается на сайте Росгвардии.