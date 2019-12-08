К расследованию причин ДТП с тягачом и автобусом подключилась прокуратура

Прокуратура Пензенской области сообщило о начале проверки по факту аварии с участием тягача и пассажирского автобуса в Городищенском районе. Эксперты проанализируют исполнение законодательства о безопасности дорожного движения.

«В ходе ее проведения будет дана оценка надлежащему содержанию автомобильной дороги и ее соответствию требованиям технических регламентов и других нормативных актов в области безопасности дорожного движения, а также соблюдению правил перевозки пассажиров», — отмечают в надзорном ведомстве.

Там же уточнили, что автобус перевозил работников ОАО «Васильевская птицефабрика», а Volvo в качестве полуприцепа имел цистерну смолы и ехал из Московской области в Уфу.

Как ранее сообщило УГИБДД, серьезных повреждения люди при столкновении транспортных средств не получили.