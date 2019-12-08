В Пензе на два года закроют детскую железную дорогу (видео)

Пензенскую детскую железную дорогу ждет реконструкция. Масштабные работы планируют начать в следующем году. Будет отремонтировано 2,5 км участка пути и обновлены пассажирские платформы. Кроме того, на территории объекта появится современный учебный корпус.

Для пензенской детской железной дороги в ее нынешнем виде минувший сезон станет последним. Тридцать лет она помогала определиться с профессией, завести новых друзей и разнообразить досуг, но ближайшие два года она не сможет принимать посетителей. Совсем скоро объект ждет масштабная реконструкция. Первым делом она затронет железнодорожные пути.

Деревянные шпалы заменят на бетонные — более прочные и долговечные.

«В процессе реконструкции планируется строительство нового поста управления движением, или, как мы называем, поста ЭЦ. Планируется строительство нового депо для пассажирских вагонов и локомотивов, топливозаправочной станции. Будут построены новые две посадочные платформы для пассажиров: по станции «Пионерская» и «Сосновская», — рассказал Виталий Парамонов, начальник Пензенской детской железной дороги.

После реконструкции инфраструктура детской железной дороги заметно расширится. На ее территории построят современный учебный центр. В нем откроются классы для юных железнодорожников и воспитанников детского технопарка «Кванториум».

Одновременно в центре смогут заниматься не менее ста детей. Школьникам предложат обучение по дополнительным программам технической направленности с использованием инновационного оборудования и программного обеспечения.

«Первый кабинет — это путь и путевое хозяйство. второй — вагон и пассажирские перевозки, третий — устройство автоматики и связи, четвертый — управление движением и проездной диспетчер, пятый кабинет — железнодорожное моделирование», — пояснил Виталий Парамонов.

Помимо учебного центра, у детской железной дороги появится собственный музей. Изменится и прилегающая территория. Ее собираются благоустроить и установить игровую площадку, сообщает «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.