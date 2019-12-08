Пензенцам напомнили о правилах получения компенсации платы за капремонт

В пензенском министерстве труда, социальной защиты и демографии призывают жителей не путать компенсацию с освобождением от уплаты взноса на капремонт. Даже если вы имеете право на полное или частичное освобождение от ежемесячного платежа, квитанции в любом случае будут приходить со 100% начислением суммы. Компенсироваться затраты будут после уплаты взносов.

«Если гражданин проживает один, например 70-летняя бабушка, то мы берем 33 квадрата это социальная норма, умножаем на 7,50 и на 50% - вот ее денежная выплата ежемесячно. Согласно федеральному законодательству, размер компенсации определяется исходя из фактических расходов каждого гражданина: сколько заплатил — 50% получи», — пояснила Марина Кирилова, начальник управления министерства труда, социальной защиты и демографии Пензенской области.

Правом на компенсацию обладают федеральные и региональные льготники — их в области около 240 тысяч. Три года назад список льготных категорий граждан расширился. Одиноко проживающим неработающим пенсионерам с 70 лет предусмотрено возмещение затрат в размере 50%, тем, кто достиг 80-ти лет положена 100-процентная компенсация.

Специалисты напомнили, что компенсация расходов на уплату взноса на капремонт общего имущества в многоквартирном доме возможна только при наличии права собственности и отсутствии задолженности., сообщает «Экспресс».

Видео предоставлено телеканлом.